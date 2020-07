GL Events : chute avec l'effondrement de l'activité

GL Events : chute avec l'effondrement de l'activité









(Boursier.com) — En dernière position du SRD, GL Events plonge de 7% à 10,7 euros après avoir fait état d'une activité divisée par deux au premier semestre à 266,8 ME. Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires s'est effondré de 79% à 53,6 ME.

Le Groupe explique avoir mis en place toutes les mesures d'accompagnement sanitaires afin que les événements aient lieu dans des conditions de sécurité optimales. L'activité devrait reprendre progressivement au second semestre. Les événements professionnels sont relancés et les opérations de moins de 5.000 personnes commencent à rouvrir.

L'enveloppe d'économies de coûts fixes sera supérieure à 90 ME pour l'exercice. Sur cette base, et compte tenu du niveau d'activité semestriel, le management confirme anticiper un résultat net part du Groupe de -30 ME au 30 juin. Comme annoncé précédemment, les perspectives annuelles seront précisées le 15 septembre, lors de la publication des comptes semestriels.

Au vu de l'évolution de la crise sanitaire, une reprise en septembre semble loin d'être acquise, affirme Midcap Partners. En ce sens, le broker reste 'neutre' sur la valeur avec un objectif de 14 euros.

Portzamparc souligne également que la visibilité sur les événements reste faible et que les risques d'annulation persistent à court terme. De quoi rester à 'conserver' sur le dossier avec une cible réduite de 15,5 à 12,5 euros.

Enfin, Oddo BHF dégrade le titre à 'réduire' avec une cible coupée de 14 à 9,5 euros.