GL events : "bonne surprise" saluée

GL events : "bonne surprise" saluée









(Boursier.com) — GL Events grimpe de 1,5% à 24 euros après avoir publié un chiffre d'affaires annuel consolidé de 1,17 MdE, en forte croissance de 12,7%, supérieur aux attentes. La croissance organique ressort à +6,5% et la contribution des acquisitions asiatiques à +6,5%. L'effet de change a un impact limité sur l'exercice (-0,3%).

Au 4ème trimestre 2019, le Groupe a réalisé une excellente performance avec un chiffre d'affaires de 323,3 ME, en hausse de 19,4% et de 13,6% à périmètre et taux de change constants.

Les trois pôles d'activité du Groupe ont délivré une forte croissance au cours de l'exercice 2019. GL events Exhibitions réalise la plus belle progression, avec un chiffre d'affaires en hausse de 48,3%, dont 16,1% à périmètre et taux de change constants.

Le Groupe réitère donc son objectif d'amélioration de la rentabilité en 2019 et estime que son levier financier (hors dette IFRS 16) sera inférieur à 2,9 à fin décembre 2019.

Portzamparc parle de "bonne surprise" qui se traduira dans des résultats en forte progression (BNPA supérieur à 15%) et un levier d'endettement maîtrisé, sous les 2,9x l'EBITDA... De quoi rester à "renforcer" sur le dossier !