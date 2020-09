GL Events : au tapis !

(Boursier.com) — GL Events chute à nouveau de 7,2% à 8,3 euros en début de séance, sur un plus bas quasi-historique. Le titre est plombé par les dernières annonces du gouvernement visant à limiter la propagation de la pandémie de Covid-19. Une baisse qui porte le repli du titre depuis le début de l'année à plus de 60%. " Dans un environnement contraint qui ne permet pas de tenir les manifestations à caractère international et de taille significative, le volume d'activité 2020 est estimé à ce jour à 600 ME induisant une perte annuelle de l'ordre de 50 ME ", expliquait la semaine dernière le management.