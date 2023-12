GL Events à la recherche du second souffle après le rebond post Covid

(Boursier.com) — Reprise de l'activité en Chine, Jeux Olympiques de Paris en 2024, renégociation de la dette, niveau des marges... Les questions sont nombreuses de la part des investisseurs à l'adresse de de GL Events lors du CIC FORUM by Market Solutions ces 29 et 30 novembre. Le Directeur Général Finances, Sylvain Bechet y répond, soulignant sur le premier point, que le groupe devrait faire un peu mieux qu'annoncé, dès cette année : GL Events espérait en effet un retour à 70% de son activité en Chine pour cet exercice, puis 90% en 2024. "Nous ferons finalement mieux cette année puisque nous sommes déjà à 72% à fin septembre et vraisemblablement à 80% en fin d'année. Et la dynamique se confirme pour l'an prochain avec une reprise plus forte pour les métiers 'Live' et 'Venues'. Concernant le pôle 'Exhibitions', la tendance est plus poussive en raison des tensions sur les métiers de la rénovation et de l'habitat en Chine."

Pas de ralentissement en vue...

De la croissance donc en Chine, mais aussi dans les autres zones géographiques, puisque GL Events ne semble pas touché, à ce stade, par les prémices d'une possible récession : " Nous ne percevons pas de ralentissement au sein de nos activités, quelle que soit la zone géographique ", confirme le dirigeant. Autrement dit, la guidance 2023 est confirmée et GL Events devrait bien atteindre +8% de croissance cette année. Un objectif relevé en cours d'exercice puisqu'il n'était que de +5% initialement. D'ailleurs, alors que la croissance du groupe atteint +25% après les trois premiers trimestres, l'objectif peut paraitre particulièrement prudent, mais le dirigeant rappelle que le quatrième trimestre 2022 avait accouché d'une activité record de plus de 500 ME cumulant deux événements majeurs sur le même laps de temps : Coupe du Monde de football au Qatar et COP 27... " Notre quatrième trimestre 2023 sera logiquement inférieur à celui de 2022, mais il sera tout de même le 2ème le plus élevé de l'histoire du groupe ", rappelle Sylvain Bechet.

GL Events surfe toujours sur l'élan post Covid. Ayant fait partie des sociétés dont l'activité était totalement à l'arrêt, son rebond s'avère plus fort et plus long dans le temps. Par exemple, le groupe bénéficie de l'effet télétravail inversé : le besoin des équipes de se retrouver lors d'un événement en un lieu donné dope l'activité " Venues " pour les entreprises. Autre relais de croissance en vue, celui constitué par les Jeux Olympiques de Paris en 2024 : 200 ME d'activité pour GL Events dont 80 ME dès 2023.

Côté rentabilité, dans l'immédiat, la marge d'EBITDA, tout en s'améliorant en 2023, restera en dessous de son niveau de 2019. Et " l'an prochain l'effet mix sera moins favorable avec plus d'activité pour le pôle 'Live' et moins pour le pôle 'Exhibition' " indique le directeur financier. Il faudra encore un effort pour que le groupe tende vers ses niveaux de rentabilité passés.

Coût de la dette

Autre sujet sur GL Events, la dette et en l'occurrence, la renégociation d'une partie de celle-ci s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes cette année, en lien avec les conditions de marché actuelles, et un taux moyen 2023 proche de 3,90%, contre 2% l'an passé se traduisant par un coût total net supplémentaire de 12 ME pour les frais financiers. Nets de ce que rapportent les 500 ME de Trésorerie placés à taux intéressants...

Enfin, des acquisitions sont possibles en 2024, et GL Events regarde des dossiers, de taille plutôt modeste en Chine, Amérique du Sud et Europe. " Il s'agit plutôt de compléments d'activité pour les deux dernières zones et plutôt de développement dans la 1ère où GL Events demeure encore un tout petit acteur... " ajoute Sylvain Bechet. Les actionnaires, pour leur part, bénéficient du retour du dividende pour un montant encore bien inférieur à celui d'avant Covid, à 0,35 Euro par action. Mais le groupe a pour objectif de le faire tendre vers son niveau d'avant crise de 0,65 Euro par action.