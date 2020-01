GL events a bouclé 2019 sur une croissance de 12,7%

GL events a bouclé 2019 sur une croissance de 12,7%









(Boursier.com) — GL Events a divulgué hier soir un chiffre d'affaires annuel consolidé de 1,17 MdE, en forte croissance de 12,7%, supérieure aux attentes. La croissance organique ressort à +6,5% et la contribution des acquisitions asiatiques à +6,5%. L'effet de change a un impact limité sur l'exercice (-0,3%).

Au 4ème trimestre 2019, le Groupe réalise une excellente performance avec un chiffre d'affaires de 323,3 ME, en hausse de 19,4% et de 13,6% à périmètre et taux de change constants.

Les 3 pôles d'activité du Groupe ont délivré une forte croissance au cours de l'exercice 2019. GL events Exhibitions réalise la plus belle progression, avec un chiffre d'affaires en hausse de 48,3%, dont 16,1% à périmètre et taux de change constants.

Le Groupe réitère son objectif d'amélioration de la rentabilité en 2019 et estime que son levier financier (hors dette IFRS 16) sera inférieur à 2,9 à fin décembre 2019.