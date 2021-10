Gl Events : +10% !

(Boursier.com) — Gl Events accroît ses gains en fin de séance avec un titre qui bondit désormais de près de 10% à 17,4 euros. Après un troisième trimestre qui confirme la reprise de l'activité, le spécialiste de l'évidentiel a réitéré, pour l'exercice 2021, son objectif de chiffre d'affaires proche de 700 ME, dont environ 500 ME sur le second semestre, avec un résultat net part du groupe positif.

Les revenus des trois mois clos fin septembre ont atteint 228 ME, soit une activité doublée par rapport au deuxième trimestre 2021, illustrant la progression trimestre après trimestre, et cela malgré les contraintes qui pèsent encore en Amérique du Sud et sur les opérations internationales sur l'ensemble des zones.

Avec son niveau de liquidité, GL events dispose des moyens financiers nécessaires à son développement et n'entend pas réaliser d'augmentation de capital pour accompagner son retour au niveau d'activité pré-crise.

Midcap Partners remonte sa cible de 14 à 16 euros compte tenu d'une baisse de la prime de risque spécifique liée à l'amélioration du contexte sanitaire mais reste à 'conserver', la reprise étant déjà bien valorisée par le marché.