GitLab : une valeur IA qui plonge à Wall Street !

(Boursier.com) — GitLab , la plateforme DevSecOps alimentée par l'IA, plonge de 22% avant bourse à Wall Street suite à une publication financière trimestrielle diversement appréciée. Pourtant, le groupe a dépassé les attentes de revenus au quatrième trimestre fiscal 2024 avec une croissance de 33% à 164 millions de dollars, contre 158 millions de consensus. Le bénéfice ajusté par action s'est établi pour sa part à 15 cents, contre 8 cents de consensus. La guidance de revenus pour le premier trimestre fiscal juste entamé est également assez solide, le groupe tablant sur 165,5 millions de dollars pour le milieu de fourchette, à comparer à un consensus de 162 millions. La baisse attendue ne s'explique pas non plus par un éventuel 'surachat', puisque le dossier ne gagne que 24% cette année et 45% sur un an, soit des performances raisonnables en comparaison d'autres acteurs IA. "Nous avons réalisé un solide quatrième trimestre et continuons de voir de grandes entreprises clientes se standardiser sur GitLab pour générer de la valeur commerciale", a déclaré Sid Sijbrandij, DG et cofondateur du groupe.