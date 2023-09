GitLab, autre star de l'IA ?

(Boursier.com) — GitLab , la plateforme DevSecOps alimentée par l'IA, grimpe ce jour à Wall Street suite à une publication financière trimestrielle robuste, marquée par des revenus en progression de 38% à 139,6 millions de dollars et un bénéfice ajusté par action symboliquement positif d'un cent. Un an plus tôt, le groupe avait affiché des revenus de 101 millions de dollars pour une perte ajustée par action de 15 cents. La marge brute trimestrielle a progressé à 89% en GAAP et 91% sur une base ajustée. La perte opérationnelle non-GAAP a été réduite à 4,3 millions de dollars, contre 27 millions un an avant. Le bénéfice net ajusté part du groupe a été de 1,9 M$, contre une perte de 21,5 M$ un an auparavant. Le consensus sur le trimestre était de 3 cents de perte ajustée par action et 130 millions de dollars de facturations.

Pour son troisième trimestre fiscal 2024, le groupe envisage des revenus allant de 140 à 141 millions, et une perte opérationnelle ajustée allant de 5 à 6 M$. Le bpa ajusté est attendu négatif de 1 à 2 cents. Pour l'exercice, la perte ajustée par action est attendue entre 5 et 8 cents, alors que les revenus sont anticipés entre 555 et 557 millions de dollars. Le consensus sur l'année était de 14 cents de perte ajustée par action pour 543 millions de dollars de chiffre d'affaires.