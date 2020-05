GIMV : sur les 50 euros

(Boursier.com) — Le titre GIMV campe sur les 50 euros ce mercredi. Les résultats de l'exercice 2019-2020 portent sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (chiffres consolidés) avec la confirmation de la forte croissance des entreprises en portefeuille en 2019 (+12% du chiffre d'affaires et +9% de l'EBITDA). "La correction importante sur les marchés en mars 2020 suite à la crise liée au Covid-19 a eu un impact négatif direct sur les multiples de valorisation, avec pour conséquence une dépréciation non réalisée significative de notre portefeuille" souligne la direction : Le résultat du portefeuille est de -112 ME, le rendement du portefeuille de -10,3% et le Résultat net part du groupe s'établit à -151,6 ME (-5,96 euros par action).

"Au cours de l'exercice 2019-2020, nous avons investi 205 millions d'euros dans 6 nouvelles participations et réalisé quelques investissements complémentaires importants. Le produit total des désinvestissements est de 179,4 millions d'euros" poursuit le groupe.

Malgré une importante dépréciation, le portefeuille d'investissement s'élève toujours à plus d'1 milliard d'euros. Le total du bilan est de 1,4 milliard d'euros. La trésorerie s'inscrit à 368 ME (dont 250 millions financés par l'obligation à long terme émise en juin 2019).

La Valeur des fonds propres part du groupe est de 1.104,9 millions d'euros (43,5 euros par action)

Le dividende reste stable pour l'exercice 2019-2020, conforme à la politique de dividende de Gimv : 2,50 euros brut (1,75 euro net) par action (sous réserve de l'accord de l'Assemblée générale du 24 juin 2020). La distribution se fera en numéraire ou en actions, ce qui permettra à Gimv de continuer à renforcer sa trésorerie dans le but de soutenir son portefeuille et de réaliser de nouvelles opportunités d'investissement.