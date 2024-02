GIMV : Sagard acquiert le groupe Acceo

(Boursier.com) — Sagard annonce l'acquisition auprès de Gimv du Groupe Acceo, acteur français indépendant de services d'ingénierie, d'inspection et de certification. Gimv réinvestira à leurs côtés à l'occasion de cette opération.

Fondé en 2003 près de Marseille, Acceo a progressivement élargi son offre pour répondre à l'ensemble des besoins techniques et réglementaires des bâtiments. Le Groupe est ainsi devenu un spécialiste multi-services couvrant 4 verticales : Ascenseurs, Santé et Sécurité, Accessibilité et Energie.

Le Groupe fournit une large gamme de services répondant aux enjeux de conformité, de performance et de durabilité du bâtiment sur tous ces segments, y compris des inspections périodiques et obligatoires, des audits et des évaluations techniques, des solutions de gestion et de surveillance des actifs, des services de conformité et de conseils techniques.

Acceo accompagne une clientèle très fragmentée et fidèle de 2 200+ clients actifs, allant des syndics de copropriétés aux opérateurs de bâtiments tertiaires, en passant par les administrations locales et les logements sociaux.

Dans un marché régi par les contraintes liées à la transition énergétique et les préoccupations croissantes en matière de santé et de sécurité, Acceo a construit un modèle différenciant et agile afin de saisir de nouvelles opportunités réglementaires. Le Groupe bénéficie notamment d'une grande proximité de ses clients capitalisant sur son réseau national d'agences et la digitalisation de ses processus et services. Son modèle flexible et unique combine des équipes commerciales multi-spécialistes, capables d'accompagner les clients dans l'ensemble de leurs problématiques, et des équipes techniques hautement spécialisées en charge de l'exécution des missions.