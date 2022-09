Gimv s'associe aux fondateurs du groupe Les Psy Réunis

(Boursier.com) — Gimv a pris une participation stratégique aux côtés des fondateurs du groupe Les Psy Réunis. L'investissement de Gimv a pour objectif de permettre l'accélération du développement du réseau de centres spécialisés dans les soins mentaux en Suisse ainsi que le renforcement de son organisation dans la perspective des évolutions à venir dans le secteur.

Créé en 2018 par la famille Cicotti, Les Psy Réunis s'est imposé comme un acteur de référence dans le secteur des soins mentaux ambulatoires en Suisse Romande. En 2021, les psychiatres et psychologues du groupe ont délivré plus de 50.000 consultations.

Le groupe Les Psy Réunis est un des acteurs les plus dynamiques de son marché. Sous la houlette de ses fondateurs, il a mis en place un modèle d'exercice en groupe préservant l'indépendance des médecins tout en permettant l'efficacité de modèles plus intégrés. Il connaît depuis sa création une très forte croissance organique et ambitionne de consolider son marché en s'appuyant sur une organisation d'exploitation efficace centrée sur la qualité des soins et une forte attractivité pour les thérapeutes.

Aujourd'hui le groupe exploite 5 centres à Genève et emploie plus de 80 thérapeutes. En partenariat avec des médecins leaders, il envisage de poursuivre son développement par croissance organique et externe. La diversification vers de nouveaux métiers des soins mentaux (ex : soins à domicile, formation, etc.) fera partie intégrante de la stratégie du groupe dans les prochaines années. Pour y parvenir, le groupe entend s'appuyer sur ses talents et mener un effort de structuration et de digitalisation. Dans cette optique, il vient de renforcer son équipe dirigeante avec l'arrivée de Cédric Alfonso qui a officié comme CEO de la Clinique Générale-Beaulieu au cours des dernières années et celle d'Apolline Eberlé qui dispose d'une solide expérience d'accompagnement des établissements de santé dans leur transformation digitale.