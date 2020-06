Gimv prend une participation significative dans Televic

Gimv prend une participation significative dans Televic









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Gimv a acquis une participation significative dans Televic, un fournisseur de systèmes de communication high-tech et haut de gamme pour des marchés de niche tels que les soins de santé, l'éducation, le secteur ferroviaire et les solutions de conférence.

Les actionnaires actuels resteront au capital en conservant la majorité. La diversification de l'actionnariat donnera à Televic un élan supplémentaire pour poursuivre sa croissance au niveau international et renforcer sa position de leader dans son secteur , estime Gimv.

Televic opère dans 4 marchés de niche, en développant, fabriquant et installant des systèmes d'information passagers et de contrôle embarqués à bord des trains, des systèmes de communication pour les soins de santé (appel infirmier, contrôle d'accès, etc.), des systèmes de conférence pour les réunions, ainsi que des solutions de formation multimédia et de e-learning. Une vision claire des tendances technologiques, la recherche constante d'innovation et une forte orientation client ont permis à l'entreprise de devenir leader dans un certain nombre de domaines. Au delà de sa croissance organique, Televic a évolué vers une position dominante au niveau mondial dans le secteur ferroviaire notamment en acquérant, l'année dernière, la société allemande GSP Sprachtechnologie GmbH.

Fondée en 1946, ce fabricant belge de systèmes radio professionnels a connu, depuis son rachat en 1998 par les actionnaires actuels, une croissance spectaculaire et a su adapter son business model aux besoins de ses clients. Avec un siège social en Belgique, des filiales en Allemagne, Chine et en Bulgarie et une présence directe aux États-Unis, en France, en Inde et au Royaume-Uni, Televic emploie actuellement 950 personnes et réalise un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros.

Désormais, le Groupe a pour ambition de gagner des parts de marché sur ses segments de marché existants et d'accélérer sa croissance internationale. Les applications high-tech développées par Televic trouvent, par ailleurs, de plus en plus de débouchés sur de nouveaux segments de clientèle, ce qui ne fait qu'augmenter le potentiel de croissance du Groupe.

Ce nouvel investissement fait partie de la plateforme Smart Industries de Gimv, qui couvre les entreprises qui excellent dans leur secteur grâce à l'innovation et aux technologies intelligentes. Televic s'inscrit dans le cadre de l'investissement dans les 'Engineered Products', c'est-à-dire les entreprises qui développent, produisent et mettent sur le marché des produits techniques ou technologiques et les services associés.

L'opération est soumise aux conditions habituelles, dont l'approbation des autorités de la concurrence.

Aucun autre détail financier ne sera divulgué.