Gimv prend une participation significative dans Picot

(Boursier.com) — Gimv acquiert une participation d'environ 30% dans Picot, groupe constitué à partir du leader français de la protection périmétrique Dirickx, présent en France et dans d'autres pays européens. Avec l'arrivée de Gimv aux côtés des actionnaires et du management actuels, Picot poursuivra sa stratégie de croissance interne et d'acquisitions en vue de construire le leader du marché européen.

Picot (Congrier - Fr, www.dirickx.fr) fabrique des clôtures et des portails, vendus via différents canaux de distribution aux particuliers et aux entreprises, et est également présent dans l'installation de solutions de protection périmétrique. Leader du marché français, Picot dispose de plusieurs unités de production dans l'Hexagone et de succursales à l'international, principalement en Suède, en Pologne, aux Pays-Bas et en Italie. À la fin de l'année 2021, le groupe Picot réalisait un chiffre d'affaires de 212 millions d'euros et employait 926 personnes.

La nouvelle stratégie conçue autour du français Dirickx a été mise en oeuvre à partir de 2017, après l'acquisition de la société par Robur Capital, avec Telesco comme co-investisseur. L'entreprise a depuis doublé de taille grâce à l'élargissement de sa gamme de produits, la conquête de nouveaux marchés géographiques ainsi que plusieurs acquisitions. Avec l'entrée de Gimv à son capital, Picot souhaite poursuivre et renforcer cette stratégie en France et dans plusieurs pays européens.