Gimv : Nicolas de Saint Laon nommé Directeur Général de Gimv France

(Boursier.com) — Nicolas de Saint Laon est nommé Directeur Général de Gimv France

Nicolas de Saint Laon, Partner Sustainable Cities chez Gimv depuis 2017, cumulera cette fonction avec celle de Directeur Général de Gimv France.

Le bureau parisien de Gimv gère actuellement 12 participations réparties entre ses 4 plateformes stratégiques, Health & Care, Smart Industries, Connected Consumer et Sustainable Cities. Le portefeuille de Gimv continue à croître et les actifs sous gestion, actuellement 2 milliards d'euros, permettront le développement soutenu de notre stratégie 'Building Leading Companies'.

Nicolas, 44 ans, compte près de 20 ans d'expérience dans l'univers du Private Equity. Avant de rejoindre Gimv, Nicolas était Managing Director et Deputy Head de l'activité de Leveraged Finance au sein du département Corporate & Investment Banking de la Société Générale, où il a financé et suivi de nombreuses transactions pour le compte de fonds d'investissement français et européens. Précédemment, il a travaillé chez Arthur Andersen en 'Transaction services', puis chez Astorg Partners.