GIMV : la valeur des fonds propres part du groupe est de 49 euro par action

(Boursier.com) — GIMV annonce une croissance des entreprises du portefeuille en 2020 malgré une économie en forte contraction : +2% pour le chiffre d'affaires et +4% pour l'EBITDA.

Cette performance solide, associée au redressement des marchés et aux plus-values réalisées sur des désinvestissements réussis ont permis d'enregistrer un rendement solide du portefeuille et un résultat net record.

Le résultat du portefeuille est de 274,8 millions d'euros, soit un rendement de portefeuille de 27%. Le résultat net (part du groupe) ressort à 205,7 millions d'euros (ou 7,9 euros par action).

Investissements/désinvestissements

- Total des investissements : pour la quatrième année consécutive, il est supérieur à notre objectif annuel de 200 millions. Au cours de l'exercice 2020-2021, nous avons investi 211,1 millions dans 7 nouvelles participations et quelques investissements complémentaires importants.

- Produit total des désinvestissements : 265,5 millions d'euros, avec un multiple d'investissement réalisé de 3,1x le montant investi.

Bilan et portefeuille

- Le rythme élevé des investissements ainsi qu'une revalorisation significative des entreprises de Gimv assurent une croissance du portefeuille d'investissement de 21% jusqu'à un niveau record de 1.233 millions (investis dans 57 entreprises).

- Les liquidités disponibles sont encore renforcées par une émission d'obligations durables de 100 millions d'euros.

- Compte tenu du paiement en espèces en avril 2021 d'investissements déjà contractualisés à la fin de l'exercice, la trésorerie s'élève à 437,5 millions (dont 350 millions financés par des obligations à long terme, ce qui donne une trésorerie nette de 87,5 millions). À la clôture de l'exercice (fin mars 2021), la trésorerie s'élevait toujours à 517,5 millions d'euros.

La valeur des fonds propres part du groupe est de 1.274,3 millions, soit 49 euro par action.

Le dividende est stable pour l'exercice 2020-2021, conforme à la politique de dividende de Gimv, soit 2,50 euros brut (1,75 euros net) par action (sous réserve de l'accord de l'Assemblée générale du 30 juin 2021).