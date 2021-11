GIMV : excellents résultats portés par la croissance des participations

(Boursier.com) — GIMV publie une croissance significative de son chiffre d'affaires et de la rentabilité de ses sociétés en portefeuille, non seulement par rapport au premier semestre 2020 mais aussi, avec à une croissance à deux chiffres, à celui de 2019, "pré-covid". Cette performance, combinée aux plus-values réalisées sur plusieurs sorties réussies, se traduit par un rendement de portefeuille et un résultat net solides.

Le résultat du portefeuille est de 175,9 ME. Le rendement du portefeuille est de 14,3% (non annualisé). Le résultat net (part du groupe) est de 137 ME (5,1 euros par action).

Investissements / désinvestissements

Au cours du premier semestre de l'exercice 2021-22, le groupe a investi 62,3 millions d'euros dans 4 nouvelles sociétés ainsi que dans une série d'investissements complémentaires importants.

Produit total des désinvestissements : 87,4 ME, avec un multiple de 4x le montant investi et un TRI réalisé de 40%.

Bilan et portefeuille

Le portefeuille d'investissement continue de croître fortement, avec une augmentation de 12% au cours du premier semestre de l'exercice 2021-2022 pour s'établir à un niveau record de près de 1,4 milliard d'euros (1.376 ME ; investis dans 59 entreprises).

Maintien d'une forte liquidité avec près de 400 millions d'euros disponibles pour investir dans la croissance de Gimv (dont 350 millions d'euros en obligations long terme, soit une trésorerie nette de 44 millions d'euros).

Valeur des fonds propres : 1,375 MdE ou 51,6 euros par action, en hausse de 11% par rapport à fin mars 2021 (46,5 euros, hors dividende). Gimv s'efforce de poursuivre sa politique de dividende actuelle.