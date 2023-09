Gimv est entré en négociation exclusive avec Crédit Mutuel Equity pour céder sa participation majoritaire dans Groupe Claire

(Boursier.com) — Après plus de quatre années d'accompagnement, marquées par un parcours dynamique de croissance organique et externe, Gimv cèdera sa participation majoritaire dans Groupe Claire à Crédit Mutuel Equity, aux côtés du management, afin d'appuyer la stratégie de développement menée par son Président Damien Verhée.

Groupe Claire est un leader historique des solutions d'équipement et d'amélioration de la performance des réseaux d'eau, présent en France et en Allemagne. Engagé dans la préservation de la ressource, le groupe conçoit, fabrique et distribue des équipements fiables et pérennes ainsi que des solutions innovantes pour la construction, l'entretien et l'amélioration de la performance des réseaux de distribution d'eau. Crée en 2011 autour de la marque Sainte-Lizaigne, le Groupe a développé et acquis des expertises complémentaires et regroupe aujourd'hui six marques reconnues, répondant à l'ensemble des besoins critiques des acteurs du marché de l'eau. Il réalise en 2023 plus de 80 ME de chiffre d'affaires et emploie près de 250 salariés répartis sur 6 implantations dont 5 en France et une en Allemagne.

Depuis son investissement fin 2018 en tant qu'actionnaire majoritaire, Gimv a accompagné Damien Verhée dans la poursuite de la structuration du groupe, à travers des recrutements clés ou des réorganisations internes, permettant de développer les synergies entre les entités du groupe et d'accélérer la croissance organique. La société a par ailleurs investi significativement dans l'amélioration et l'automatisation de son outils industriel et de ses opérations, en parallèle d'une politique 'R&D' ambitieuse. Deux acquisitions stratégiques ont été réalisées afin de compléter l'offre et les compétences du groupe et de structurer un pôle de produits connectés atteignant ainsi une taille critique. Une autre acquisition est en cours de finalisation et devrait être intégrée au groupe prochainement.

Présent dans 40 pays et disposant de 9 pôles de compétences, le groupe ambitionne d'être le partenaire de référence des exploitants privés et publics des réseaux d'eau (régies et compagnies des eaux) et propose une large gamme de produits (branchements, raccordement, environnement de comptage) pour leurs projets de construction ou de rénovation des réseaux, et des solutions connectées leur permettant d'améliorer le pilotage des réseaux et la détection des fuites. Dans un contexte de raréfaction hydrique liée au changement climatique, et caractérisé par des pics de sécheresse, la société active les synergies nécessaires à la réussite de sa mission, au service du bien commun et des générations futures?: favoriser l'accès à l'eau pour tous, aujourd'hui comme demain.

Sous l'impulsion de Damien Verhée, le groupe Claire veut poursuivre sa croissance dans les équipements performants et les solutions d'amélioration de la performance des réseaux et continuer son développement international.