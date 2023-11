Gimv confirme sa stratégie de création de valeur

(Boursier.com) — La croissance positive des sociétés du groupe Gimv et la création de valeur conduisent à un fort rendement du portefeuille de 13,3% au premier semestre, commente Gimv qui insiste sur la croissance soutenue du portefeuille à plus de 1,6 milliard d'euros. Le résultat net s'établit à plus de 150 millions d'euros sur la période et porte la valeur nette par action à 51,3 euros (ANR). Le Rendement net (non annualisé) est ainsi de 12,1%. Les liquidité disponible ressortent à 191,6 ME.

Koen Dejonckheere, PDG du groupe, a déclaré : "Le premier semestre de l'exercice en cours prouve le succès de notre stratégie de création de valeur à travers notre croissance. Après une reprise prudente au second semestre de l'année précédente, nos entreprises réalisent à nouveau une forte croissance au premier semestre 2023. Ils remplissent clairement leur rôle de leaders et d'innovateurs de notre économie. Grâce à la baisse des prix des intrants, nos entreprises ont réussi à enregistrer une croissance à deux chiffres de la rentabilité. Par ailleurs, Gimv a également réalisé d'importantes plus-values via des sorties dans des conditions de marché difficiles. En conséquence, nous récoltons les bénéfices d'une exécution réussie de notre stratégie de croissance. Le solide résultat du portefeuille a généré un bénéfice net significatif, entraînant une augmentation des capitaux propres de Gimv à plus de 51 euros par action".