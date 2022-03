Gimv cède sa participation dans le Groupe Wolf Lingerie

(Boursier.com) — Gimv annonce avoir cédé le contrôle du Groupe Wolf Lingerie au fonds NextStage, au travers du programme Pépites & Territoires by AXA France & NextStage AM, et à ses co investisseurs (BNP Développement et BPI), accompagnés par l'équipe de management dirigée par Jean François Mialon.

Créé en 1947 à Strasbourg et basé à La Wantzenau en Alsace, le Groupe Wolf Lingerie (www.wolflingerie.com) est le leader français de la lingerie pour poitrines généreuses avec la marque 'Sans Complexe' lancée en 1998. Comptant plus de 2,2 millions de consommatrices, 'Sans Complexe', véritable 'success story', est devenue en quelques années la 4ème marque du secteur en France, tous canaux confondus.

Première marque de lingerie à avoir déclaré "la Taille mannequin, c'est démodé !" dès 2010, Sans Complexe a su recueillir les bénéfices d'une légitimité incontestable sur les valeurs de body positive, d'une refonte marketing aboutie et d'un déploiement digital, tout en gardant son positionnement prix/qualité produits très attractif. Longtemps vendue en hypermarchés, la marque, dont l'offre a été développée et segmentée pour répondre à tous les besoins des femmes aux poitrines généreuses, est aujourd'hui une marque à la distribution omnicanale (incluant les réseaux sélectifs, grands magasins et détaillants) avec des ambitions à l'international et qui a su intégrer l'e-commerce - qui représente 15% de son chiffre d'affaires - via son site en propre et les grandes places de marché.

Sous l'impulsion de Gimv, le groupe Wolf Lingerie a connu une profonde transformation opérationnelle de son business model en se dotant des meilleurs standards du secteur qu'il s'agisse des pratiques en matière d'ESG, des relations humaines, des process amont (sourcing) ou aval (logistique) ou des systèmes d'informations.

Fort de fondamentaux solides et affichant un chiffre d'affaires triple net de 43 millions d'euros en 2021, le Groupe est aujourd'hui idéalement positionné pour aborder sa prochaine phase de développement en capitalisant sur les projets de croissance initiés au cours des dernières années, qu'il s'agisse de l'e-commerce ou de l'expansion européenne.