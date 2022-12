Gimv cède sa participation dans Biolam

(Boursier.com) — Biolam et Gimv annoncent aujourd'hui une étape importante dans la trajectoire de croissance de Biolam. Suite au développement rapide et réussi du groupe, associant croissance organique et externe, Gimv vend sa participation dans Biolam à son équipe fondatrice, soutenue par des investisseurs en private equity.

Les fondateurs, le management et leurs nouveaux partenaires poursuivront les investissement du groupe dans la qualité du service et des soins, ainsi que l'expansion en France du groupe.

En 2019, Gimv a pris, avec Daniel Attias, une participation dans Biolam 80 (www.groupebiolam.fr), un groupe émergent de laboratoires de biologie médicale opérant dans la ville d'Amiens. Le plan initial, élaboré conjointement avec Daniel Attias, visait à créer un acteur de premier plan dans la région des Hauts-de-France, en termes de taille, de performance clinique et de niveau de service.

Dès le départ, Biolam a connu une croissance très rapide grâce à la création de laboratoires dans des zones mal couvertes - facteur important d'accessibilité à des soins de qualité - et des acquisitions stratégiques. En parallèle, le groupe a continuellement investi dans son personnel, l'organisation des soins, les équipements de diagnostic et l'infrastructure informatique, au service de son ambitieux projet médical. L'ensemble de ces efforts a permis à Biolam de devenir un groupe de laboratoires leader dans les régions Hauts-de-France et Normandie, bénéficiant d'une assise solide pour un succès durable.