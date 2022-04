Gimv accompagne la naissance d'Olyn, un groupe de marketing digital

(Boursier.com) — Accompagnés par Gimv, Christophe Bessac (CEO du groupe Olyn), Léo Hauet et Kilian Le Menestrel (co-CEO de hipto), Harrys Melki (CEO d'Avent Media Group) et David Levy (CEO de Skaze) unissent leurs forces pour construire un leader dans l'engagement client et la génération de leads intentionnistes. Olyn propose un modèle différenciant avec un fort alignement des intérêts collectifs : il permet à chaque entrepreneur de conserver la direction de sa société tout en bénéficiant en tant qu'associé au niveau du groupe de la création de valeur permise par la mise en commun des moyens et des talents.

Les quatre premières sociétés d'Olyn sont :

- hipto, solution de génération de leads conversociads(C),

- Avent Media, leader dans les solutions d'acquisition client, génération de trafic et CRM,

- Skaze, trading desk programmatique multi-canal,

- Influens Network, agence digitale des influenceurs

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 35 ME réalisés auprès de plus de 350 clients en Europe, et s'appuyant sur l'expertise de 100 collaborateurs de talent, le groupe Olyn porte une forte ambition de croissance externe et de développement organique en France et à l'international.

Dès 2022, Olyn va poursuivre sa stratégie de croissance externe en attirant de nouvelles sociétés soigneusement sélectionnées pour leur fort potentiel et pour la complémentarité de leurs offres et expertises, notamment sur des nouveaux canaux d'acquisitions ou de nouveaux leviers d'amélioration du taux de conversion des opérations marketing personnalisées. Des discussions sont en cours avec plusieurs sociétés.