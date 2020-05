Gilead Sciences veut étendre la production de son remdesivir

(Boursier.com) — L'Américain Gilead Sciences est en discussions avec des laboratoires concernant la production de son antiviral expérimental remdesivir contre le Covid-19 pour l'Europe, l'Asie, et les pays en voie de développement jusqu'à au moins 2022, a annoncé hier le groupe sans fournir plus de détails. Le groupe pharmaceutique avait reçu la semaine dernière une autorisation d'urgence pour la prescription du remdesivir de la part de la FDA, l'Agence américaine du médicament, pour le traitement du coronavirus Covid-19.

Suite à des essais cliniques concluants, publiés il y a quelques jours, les hôpitaux pourront donc désormais utiliser cette molécule pour traiter les cas sévères de coronavirus. Sans être un "médicament miracle", le remdesivir a montré lors des essais cliniques qu'il accélérait de plusieurs jours le rétablissement des patients atteints de Covid-19.

Interrogé dimanche sur la chaîne américaine 'CBS', le directeur général de Gilead, Daniel O'Day, a annoncé que le médicament serait disponible dès le début de la semaine aux Etats-Unis, et a précisé que Gilead allait faire un don de 1,5 million de doses aux hôpitaux, ce qui permettra de traiter "entre 100.000 et 200.000 patients", selon la durée du traitement, qui peut varier de cinq à dix jours, a-t-il expliqué.

D'ici à la fin 2020, Gilead anticipe la production de suffisamment de doses pour soigner 1 million de patients sur une période de 10 jours, a précisé M. O'Day. Gilead n'a pas encore rendu public le prix de vente prévu du traitement une fois sa donation épuisée.

"Les patients y auront accès ici (...) aux Etats-Unis et à travers le monde quand d'autres décisions réglementaires auront été prises pour ces pays", a-t-il ajouté. Il a précisé que le gouvernement américain n'avait pas interdit au groupe d'exporter le remdesivir. Jusqu'à présent, "nous avons exporté des milliers de doses pour des essais cliniques et pour un usage compassionnel", dans le cadre de programmes spéciaux employant des médicaments encore non autorisés, a-t-il précisé.