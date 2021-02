Gilead Sciences : son traitement contre le covid soutient les comptes

(Boursier.com) — Gilead Sciences a dévoilé des ventes de 1,9 milliard de dollars pour son traitement du Covid-19 au quatrième trimestre. Le groupe prévoit un exercice 2021 en croissance et de fortes ventes de remdesivir. Les revenus du quatrième trimestre 2020 ont progressé de 26% avec ce traitement antiviral utilisé pour lutter contre le Covid-19. En revanche, la crise sanitaire pèse sur les ventes d'autres traitements, notamment ceux de l'hépatite C et du HIV. C'est donc remdesivir (vendu sous le nom de Veklury) qui soutient les recettes avec une performance de 1,9 Md$ sur le seul quatrième trimestre, contre 1,34 milliard de consensus. En dehors de ce traitement, les revenus trimestriels auraient décliné de 7%. Le groupe affirme que remdesivir reste un outil critique pour lutter contre la pandémie, et table pour 2021 sur des ventes allant jusqu'à 3 milliards de dollars pour le 'blockbuster'.

Le groupe californien envisage pour l'exercice entamé un bénéfice ajusté voisin de 7,1$ pour le milieu de fourchette, ainsi que des ventes produits de 24,4 milliards en milieu de guidance. Le consensus était de 6,85$ de bpa et 24,3 milliards de revenus. Sur le quatrième trimestre 2020, les revenus se sont établis à 7,42 milliards, supérieurs au consensus, pour un bpa ajusté de 2,19$ à comparer à un consensus de 2,15$.