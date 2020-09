Gilead Sciences s'offre Immunomedics pour 21 milliards de dollars

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le laboratoire pharmaceutique américain Gilead Sciences va s'offrir la firme biotechnologique du New Jersey Immunomedics pour plus de 20 milliards de dollars. Gilead a ainsi confirmé hier les rumeurs de marché à ce sujet. Immunomedics commercialise un traitement du cancer du sein (Trodelvy). L'opération devrait être bouclée durant le quatrième trimestre. L'offre est libellée à 88$ par titre Immunomedics, ce qui représente une prime copieuse de plus de 100% sur les derniers cours cotés à Wall Street. Le financement du deal comprend 15 milliards de dollars de cash et 6 milliards de financement obligataire. Le management de Gilead indique que ce deal lui permettra de construire un portefeuille solide et diversifié dans l'oncologie.