Gilead Sciences rate le consensus de profits

(Boursier.com) — Gilead Sciences, le laboratoire pharmaceutique américain, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,72$, à comparer à un consensus de 1,76$ et un niveau de 1,67$ un an avant. Les revenus ont reculé de 4% à 7,12 milliards de dollars, contre 7,08 milliards de consensus. Le bénéfice net part du groupe s'est tassé à 1,43 milliard de dollars contre 1,64 milliard un an plus tôt, à la même période. Concernant les perspectives, les revenus des produits sont anticipés entre 27,1 et 27,4 milliards de dollars pour l'exercice, soit une légère croissance d'environ 1%, qui atteindrait 5% hors Veklury. Le consensus était de 27,4 milliards.