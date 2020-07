Gilead Sciences : plan d'attaque

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Gilead Sciences recule de 1,5% à 74,50$ à Wall Street ce jeudi, alors que le laboratoire va accroître à partir de l'automne les livraisons de son antiviral remdesivir pour lutter contre le Covid-19, à destination du marché européen, sur la base des taux de contamination de chaque pays, selon les explications de la directrice générale du laboratoire en Allemagne.

Le laboratoire a annoncé fin juin qu'il facturerait 390 dollars le gouvernement américain et les autres pays développés chaque flacon de son Remdesivir, soit environ 2.340 dollars pour un traitement typique de 5 jours. Gilead a déclaré qu'il proposerait ce prix dans les pays développés du monde entier, afin de créer un modèle à prix unique qui éviterait d'avoir besoin de négocier des tarifs pays par pays, freinant l'accès au traitement.

Le prix permettra "que tous les patients du monde entier aient accès à ce médicament", a déclaré le directeur général Daniel O'Day a déclaré dans une interview.

Le prix de 390 dollars par flacon concernera dans un premier temps la vente directe aux gouvernements et une fois que l'offre sera moins tendue, Gilead commencera à vendre le médicament en canaux de distribution normaux à 520 dollars la fiole, ou 3.120 dollars pour cinq jours...

Autorisation aux Etats-Unis

Le Remdesivir est l'un des premiers médicaments largement utilisés pour lutter contre le Covid-19. Il a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence des États-Unis. Des centaines de traitements et de vaccins sont en cours de développement dans le monde entier et des milliers de chercheurs sont mobilisés pour tenter de lutter contre une pandémie mondiale...

Le prix du Remdesivir a fait l'objet d'un débat intense depuis que la Food and Drug Administration des États-Unis (agence du médicament) a approuvé son utilisation d'urgence chez certains patients en mai dernier. Les experts ont déclaré à plusieurs reprises que Gilead devait éviter de profiter des bénéfices d'une crise sanitaire.

Gilead s'est associé à des fabricants de médicaments génériques basés en Inde et au Pakistan, notamment Cipla et Hetero Labs, pour fabriquer et fournir du Remdesivir dans 127 pays en développement...