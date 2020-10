Gilead Sciences : le marché veut croire à son traitement Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Gilead Sciences grimpe encore de 3% à 62,6$ à Wall Street ce vendredi, alors que la FDA a accordé hier une autorisation permanente au traitement antiviral remdesivir pour les patients hospitalisés victimes du Covid-19. Ainsi, remdesivir devient le premier et unique traitement approuvé pour la maladie aux USA. Il s'agit d'un des traitements utilisés par le président américain Donald Trump lors de sa récente hospitalisation.

L'approbation est intervenue juste avant le débat final entre Trump et Joe Biden en vue de la présidentielle américaine du 3 novembre. Évidemment, la gestion de la crise sanitaire par l'actuel président a été une fois de plus vivement critiquée par son rival démocrate lors du débat.

Le remdesivir n'aurait toutefois que peu ou aucun effet sur la durée d'hospitalisation des patients atteints du Covid-19 ou sur les chances de survie, selon les résultats d'une étude clinique menée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et récemment dévoilés. Le traitement fut l'un des premiers utilisés pour lutter contre la maladie provoquée par le nouveau coronavirus. L'étude 'Solidarité' de l'OMS a évalué les effets de traitements potentiels dont le remdesivir, l'hydroxychloroquine, l'association lopinavir-ritonavir et l'interferon, sur plus de 11.000 patients adultes à travers plus de 30 pays.

En début de mois, des données d'une étude américaine sur le remdesivir de Gilead avaient pourtant montré que le traitement permettait de raccourcir de cinq jours le délai de guérison des patients. Gilead a d'ailleurs qualifié les données de l'OMS d'"inconsistantes" par rapport à celles obtenues à l'issue d'études validant les qualités du remdesivir. "Nous sommes préoccupés que les données provenant de cette étude mondiale ouverte n'aient pas fait l'objet de l'examen rigoureux nécessaire pour permettre une discussions scientifique constructive", avait ajouté le laboratoire américain, cité par Reuters.

L'administration américaine du médicament avait autorisé début mai le recours en urgence au remdesivir aux Etats-Unis.