Gilead Sciences : informations contradictoires sur le remdesivir contre le Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'antiviral expérimental remdesivir, mis au point par le laboratoire américain Gilead Sciences, est-il efficace pour traiter le Covid-19 ? Alors que des informations encourageantes avaient été publiées la semaine dernière, une autre fuite dans la presse a suggéré jeudi que ce traitement ne permettait pas de soigner la maladie causée par le coronavirus...

Le site internet du 'Financial Times' a ainsi évoqué l'échec d'un essai clinique mené en Chine, en citant un "document de travail provisoire publié accidentellement" par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), puis retiré de son site internet... L'essai chinois a montré que "le remdesivir [...] n'améliore pas l'état des malades et ne réduit pas la présence de l'agent pathogène dans le système sanguin", affirme le 'FT', en citant ce document.

L'action Gilead a été malmenée à Wall Street à la parution de l'article de presse, cédant jeudi soir 4,3% en clôture à 77,78$.

La semaine dernière, une étude préliminaire avait à l'inverse fait état de résultats prometteurs d'essais cliniques de cette même molécule sur des patients américains...

Résultats peu concluants, portant sur un faible échantillon, selon Gilead

Gilead a immédiatement réagi en regrettant que l'OMS ait "publié prématurément des informations concernant l'étude". La biotech américaine fait aussi valoir que l'échantillon de malades concernés par cet essai est trop faible pour en tirer des résultats utiles.

"Nous estimons que le résumé inclut des représentations inappropriées de l'étude. C'est important à souligner parce que l'essai a été arrêté assez tôt, en raison d'un faible taux de participation, ce qui ne permet pas de tirer des conclusions significatives du point de vue statistique", a expliqué le laboratoire. De fait, la presse avait déjà évoqué il y deux semaines l'interruption d'un essai clinique en Chine en raison d'un manque de candidats pour y participer.

"Par conséquent, les résultats de l'essai sont peu concluants, même si des tendances dans les données suggèrent que remdesivir a un côté bénéfique tout particulièrement pour les malades pris en main tôt", conclut Gilead Sciences.

Aucun traitement n'a encore été validé pour le Covid-19

Le 16 mars dernier, le site médical 'StatNews', avait affirmé, en citant des sources sanitaires, qu'un hôpital de Chicago ayant testé la molécule sur des malades du Covid-19 avait observé des améliorations rapides de la fièvre et des symptômes respiratoires, permettant à la grande majorité des patients de quitter l'hôpital en moins d'une semaine.

Cet essai clinique de Phase 3 de la University of Chicago Medicine a porté sur 125 personnes atteintes de Covid-19, qui ont toutes été traitées à base de remdesivir. Dans ce groupe de personnes, 113 souffraient d'une forme grave de la maladie. Deux patients sont décédés, selon ces sources.

D'autres essais du même type sont en cours sur cette molécule (dont l'étude DisCoVery en Europe) et pour l'instant, aucune n'a fait état de résultats définitifs. Parmi les autres médicaments testés figure aussi le Kaletra d'AbbVie (association lopinavir et ritonavir) et la chloroquine, prônée notamment par le professeur marseillais Didier Raoult, qui fait elle aussi l'objet de plusieurs essais et de nombreuses polémiques.