Gilead Sciences grimpe à Wall Street, dopé par l'oncologie

(Boursier.com) — Gilead Sciences, le laboratoire américain, grimpe avant bourse à Wall Street au lendemain de robustes comptes. Le groupe a même affiché sa meilleure croissance en sept ans, avec la forte progression des revenus sur les traitements du cancer. Les ventes de produits hors Veklury ont progressé de 8% sur l'exercice, alors que les revenus de Biktarvy se sont améliorées de 20%. Les ventes d'oncologie ont flambé de 71% ! Les revenus totaux du quatrième trimestre ont augmenté de 2% à 7,4 milliards de dollars, avec l'oncologie, ainsi que les traitements HIV et HCV. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,67$ sur le trimestre, contre 69 cents un an plus tôt. Le bénéfice net trimestriel a atteint 1,6 milliard de dollars, contre 376 millions un an avant. Le consensus était de 1,51$ de bpa ajusté trimestriel pour 6,6 milliards de revenus.

Gilead anticipe pour l'exercice entamé des ventes de produits allant de 26 à 26,5 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action allant de 6,6 à 7$. Le board a autorisé une hausse de 3% du dividende.