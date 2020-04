Gilead Sciences flambe, résultats probants sur le coronavirus

Gilead Sciences flambe, résultats probants sur le coronavirus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Gilead Sciences bondit de plus de 9% avant bourse à Wall Street et dope un peu plus la cote américaine. Le laboratoire américain a annoncé qu'une étude concernant un traitement potentiel du coronavirus avait montré des résultats positifs. Remdesivir aurait donc donné des résultats positifs dans deux essais cliniques, dans des cas "sévères" de patients victimes du Covid-19. Le traitement antiviral expérimental aurait donc atténué les symptômes de patients victimes du nouveau coronavirus. Dans le cadre d'une étude de Gilead, 62% des patients ayant reçu précocement le traitement sont sortis de l'hôpital, contre 49% des patients traités tardivement. L'essai portait sur 397 patients, évaluant ainsi la sécurité et l'efficacité de schémas posologiques de 5 jours et 10 jours de remdesivir chez des patients hospitalisés présentant des manifestations graves de Covid-19.

Une étude séparée de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (Institute of Allergy and Infectious Diseases - NIAID) a aussi atteint son objectif principal, a précisé Gilead sans fournir de détails sur les données.