Gilead Sciences dope ses prévisions

(Boursier.com) — Gilead Sciences, le groupe américain de biotechnologies, grimpe avant bourse à Wall Street après la publication d'un troisième trimestre supérieur aux attentes. Sur la période, le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,9$, contre 1,44$ de consensus et 2,65$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 7,04 milliards de dollars, contre 7,42 milliards un an plus tôt, mais le consensus était de 6,1 milliards de dollars seulement. Le groupe a bénéficié d'une forte demande pour ses traitements HIV et du cancer, compensant la faiblesse des revenus covid. D'ailleurs, même les ventes de remdesivir, son traitement antiviral du covid, ont largement dépassé les prévisions de marché, malgré une chute de moitié à 925 millions de dollars. La demande pour ce traitement devrait toutefois poursuivre son ralentissement, le groupe misant plutôt sur son coeur de métier. Les ventes de produits HIV ont augmenté de 7% à 4,5 milliards de dollars sur le trimestre clos, avec la hausse des prix et de la demande.

Pour l'exercice, le groupe envisage des revenus allant de 25,9 à 26,2 milliards de dollars, soit une révision en hausse. La guidance de bpa ajusté est aussi revue en hausse, entre 3,35 et 3,55$.