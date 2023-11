Gilead Sciences dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Gilead Sciences, le géant biotechnologique américain, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des résultats supérieurs aux attentes. Le groupe californien de Foster City a dégagé un bénéfice ajusté par action de 2,29$ pour des revenus de 7,1 milliards de dollars, contre un bpa de 1,9$ et des revenus de 7 milliards un an avant. Le consensus était situé à 1,92$ de bpa ajusté pour 6,8 milliards de dollars de facturations. Les ventes du traitement VIH Biktarvy ont augmenté de 12% à 3,1 milliards de dollars, en ligne avec les anticipations de marché. Gilead a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année et table désormais sur une fourchette allant de 6,65 à 6,85$ par action. Le laboratoire a également augmenté son estimation de chiffre d'affaires pour 2023 dans une fourchette de 26,7 à 26,9 milliards de dollars.