Gilead Sciences ajuste ses prévisions

(Boursier.com) — Gilead Sciences, le laboratoire pharmaceutique américain, a rehaussé hier soir ses estimations de ventes totales de produits pour l'année et de bénéfice ajusté par action, mais abaissé sa guidance en termes de bénéfice consolidé par action. Gilead a déclaré qu'il s'attendait à des ventes totales de produits entre 24,5 et 25 milliards de dollars pour l'année, par rapport à ses prévisions publiées en février allant de 23,8 à 24,3 milliards de dollars. Il prévoit également des ventes totales de produits, à l'exclusion de Veklury, entre 22 et 22,5 milliards de dollars, par rapport à ses prévisions précédentes de ventes logées entre 21,8 et 22,3 milliards de dollars. Les ventes de Veklury devraient s'élever à environ 2,5 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions initiales de 2 milliards de dollars.

Gilead s'attend à ce que les bénéfices se situent entre 2,90$ et 3,30$ par action, et entre 6,35$ et 6,75$ par action sur une base ajustée. Le groupe a enregistré une légère augmentation de ses revenus au deuxième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street, car la demande pour ses traitements contre le VIH et l'oncologie a compensé la baisse des ventes de son traitement Covid-19 et d'autres thérapies.