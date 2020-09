Gilead Sciences : actualité porteuse

(Boursier.com) — Gilead Sciences grimpe de 3% vers les 67$ sur le Nasdaq. Le groupe pharmaceutique américain va s'offrir la firme biotechnologique du New Jersey Immunomedics pour plus de 20 milliards de dollars. Immunomedics commercialise un traitement du cancer du sein (Trodelvy). L'opération devrait être bouclée durant le quatrième trimestre. L'offre est libellée à 88$ par titre Immunomedics, ce qui représente une prime copieuse de plus de 100% sur les derniers cours cotés à Wall Street. Le titre prend actuellement 103% sur le Nasdaq à 85,8$ !

Le financement du deal comprend 15 milliards de dollars de cash et 6 milliards de financement obligataire. Le management de Gilead indique que ce deal lui permettra de construire un portefeuille solide en oncologie.

Eli Lilly, le laboratoire d'Indianapolis, indique par ailleurs que son traitement de la polyarthrite rhumatoïde Olumiant accélère la guérison des malades du covid hospitalisés, en association avec remdesivir de Gilead Sciences.