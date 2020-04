Gilead grimpe à Wall Street, le remdesivir efficace contre le Covid-19 ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'action du laboratoire américain Gilead Sciences bondit de 8,4% vendredi en séance à Wall Street, après des informations faisant état de résultats préliminaires positifs d'essais cliniques de son antiviral remdesivir dans le traitement du coronavirus Covid-19.

Selon le site médical 'StatTNews', citant des sources sanitaires, un hôpital de Chicago qui a testé la molécule sur des malades du coronavirus a observé des améliorations rapides de la fièvre et des symptômes respiratoires permettant à la grande majorité des patients de quitter l'hôpital en moins d'une semaine.

L'essai clinique de Phase 3 de la University of Chicago Medicine a porté sur 125 personnes atteintes de Covid-19, qui ont toutes été traitées à base de remdesivir. Dans ce groupe de personnes, 113 souffraient d'une forme grave de la maladie. Deux patients sont décédés, selon ces sources.

D'autres essais du même type sont en cours sur cette molécule (dont l'étude DisCoVery en Europe) et pour l'instant, aucune n'a fait état de résultats définitifs.

Un antiviral expérimental utilisé pour Ebola

Le 10 avril, le 'New England Journal of Medicine' avait toutefois publié les résultats assez prometteurs d'un essai clinique qui avait monté une amélioration clinique chez 68% des patients traités au remdesevir. L'étude a porté sur 53 patients hospitalisés pour une forme sévère de Covid-19, qui ont reçu l'antiviral fourni par le laboratoire américain entre le 25 janvier 2020 et le 7 mars 2020, aux Etats-Unis, au Canada, en Europe et au Japon.

Le remdesivir est un antiviral expérimental développé par Gilead Sciences et utilisé pour traiter la maladie à virus Ebola et les infections à virus Marburg3. Il agit en inhibant les ARN polymérases virales, et a montré des résultats prometteurs in vitro contre plusieurs coronavirus, dont le SARS-CoV-2, le nom du virus qui cause la maladie Covid-19.

C'est pourquoi cette molécule fait partie depuis le début de la pandémie de Covid-19 des médicaments les plus prometteurs et les plus testés, avec la chloroquine et le Kaletra d'AbbVie (association lopinavir et ritonavir), ce dernier étant utilisé dans le traitement du VIH.