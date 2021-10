Gévelot : renoue avec les bénéfices et devrait rester bénéficiaire sur l'exercice

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Gévelot s'élève à 47,4 millions d'euros en progression de +11,2% par rapport à la même période en 2020. A périmètre et taux de change constants, la progression est de +12,6 %. Il est essentiellement constitué de celui du Secteur Pompes, en particulier en croissance en Amérique du nord notamment suite à l'acquisition réalisée au Canada en 2020.

Le résultat opérationnel courant consolidé du Groupe s'établit à +0,7 ME (-0,6 ME à fin juin 2020). Le résultat opérationnel s'établit à +1,8 ME (-0,6 ME à fin juin 2020).

Le résultat financier est de +0,5 ME (-0,9 ME au 1er semestre 2020).

Le résultat net du 1er semestre 2021 (Part du Groupe) est bénéficiaire de +1,5 ME (-2,1 ME au 1er semestre 2020).

Prévisions pour l'exercice 2021

Le chiffre d'affaires de Gévelot SA, constitué de produits locatifs et de prestations de service, est attendu stable sur l'exercice. Le chiffre d'affaires consolidé devrait être en croissance par rapport à celui de l'exercice 2020, à périmètre comparable.

Le résultat net consolidé 2021 devrait rester bénéficiaire.

Des réflexions se poursuivent toujours afin de développer l'activité du Secteur Pompes à l'international.