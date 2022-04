Gévelot : prudent pour le nouvel exercice

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Gévelot pour l'exercice 2021 s'élève à 101,3 millions d'euros (89,5 ME en 2020), en hausse de 13,1%. A taux de change constant, la progression est de 12,9%. L'exercice 2021 a été marqué par une croissance soutenue des activités Oil & Gas sur la zone Amérique, ainsi que par la reprise notable des activités Food & Industry sur le marché européen.

Le résultat opérationnel courant consolidé du Groupe en 2021 est bénéficiaire de 5,8 ME (4,1 ME en 2020), soit une hausse de 1,7 ME.

La Contribution du Secteur Pompes, en augmentation, est positive de 6,6 ME alors que la contribution de l'activité immobilière de la Holding est négative de 0,8 ME.

Le Résultat opérationnel est positif de 7,1 ME (3,3 ME en 2020, en amélioration de 3,8 ME). Il intègre 1,1 ME de plus-value immobilière suite à la cession d'un bâtiment à Houston (Etats Unis). En 2020, il avait été impacté négativement de 0,6 ME de charges nettes sur actifs canadiens.

Le résultat net consolidé 2021 des activités s'établit bénéficiaire à +7,6 ME (1,2 ME positif en 2020). Au final, le résultat net revenant à Gévelot, Entreprise consolidante, pour l'exercice 2021 s'élève à +7,2 ME (+1 ME en 2020).

La marge brute d'autofinancement, toujours positive, s'élève à 12,1 ME (16 ME en 2020). L'année 2020 avait été positivement impactée par 7,3 ME de produits non courants liés aux acquisitions récentes réalisées au Canada.

La structure financière nette consolidée est positive et s'établit à 142,6 ME, en diminution de 3,4 ME par rapport à l'exercice 2020, du fait de la baisse des actifs financiers courants pour 22,7 MEUR (variation des dépôts bancaires à plus de 3 mois) compensée par la diminution de l'endettement financier pour 3,7 ME et la hausse de la trésorerie nette pour 15,6 ME.

Concernant Gévelot SA, Holding du Groupe, le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 constitué de loyers et prestations, s'élève à 0,8 ME de même niveau qu'en 2020. Le résultat d'exploitation de Gévelot SA, est négatif de -1 ME (-0,9 ME en 2020). En l'absence d'impôt propre, et après 339 kE d'économie d'impôt liée au régime d'intégration fiscale, le bénéfice net social de Gévelot S.A. s'établit en 2021 à 1,8 ME (1,4 ME positif en 2020).

Dividende

Il sera proposé à l'Assemblée générale mixte des actionnaires, qui se réunira le mercredi 15 juin 2022, la distribution d'un dividende de 3 euros par action.

Perspectives

"Les récents événements géopolitiques dramatiques en Europe de l'Est nous conduisent à la plus grande prudence sur nos perspectives d'activités même si nos positionnements sur ces zones restent modestes. Les incidences globales devraient être cependant plus pénalisantes en termes économiques et commerciales. Notre Groupe qui a su s'adapter à des contextes internationaux très difficiles durant sa longue histoire saura à nouveau trouver les ressources nécessaires afin de s'adapter à ces situations difficiles", indique le management de Gévelot.