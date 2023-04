Gévelot préoccupé par le contexte économique mondial

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Gévelot pour l'exercice 2022 est constitué essentiellement du Secteur Pompes. L'autre secteur concerne l'activité immobilière de la Holding. Au total, il s'élève à 135,4 millions d'euros (101,3 ME en 2021), en hausse de 33,7%. A taux de change constant, la progression est de 28%.

L'exercice 2022 a notamment été marqué à nouveau par une croissance soutenue des activités Oil & Gas sur la zone Amérique, et par une stabilité des activités Food & Industry sur le marché européen.

Le résultat opérationnel courant consolidé du Groupe en 2022 est bénéficiaire à 12,1 ME (5,8 ME en 2021), en hausse de 6,3 ME.

Le résultat opérationnel est positif de 11,9 ME (7,1 ME en 2021), en amélioration de 4,8 ME.

Le résultat financier est négatif de -2,3 ME (+0,9 ME en 2021), en raison principalement de dépréciations sur placements obligataires pour 2,1 ME à cause de l'imprévisible et très rapide augmentation des taux directeurs des Banques centrales.

Le résultat net de l'ensemble consolidé 2022 est bénéficiaire à +8,5 ME (+7,6 ME en 2021).

Au final, le résultat net revenant à Gévelot, Entreprise consolidante, pour l'exercice 2022 s'élève à +8 ME (+7,2 ME en 2021).

La marge brute d'autofinancement, toujours positive, s'élève à 13,3 ME (12,1 ME en 2021). La structure financière nette consolidée est positive et s'établit à 122,4 ME, en repli.

Gévelot Holding

Concernant Gévelot SA, Holding du Groupe, le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 constitué de loyers et prestations, s'élève à 1 ME (0,8 ME en 2021). La progression est due au rendement locatif de la récente acquisition immobilière tertiaire.

Le résultat d'exploitation de Gévelot SA reste négatif à -1 ME de même niveau qu'en 2021. Le Résultat exceptionnel est négatif de -19 kE identique à 2021. Le résultat net social de Gévelot SA s'établit en 2022 en perte de -0,6 ME (1,8 ME bénéficiaire en 2021).

Dividende

Gévelot proposera lors de l'Assemblée générale mixte du mercredi 15 juin, la distribution d'un dividende de 4 euros par action.

Perspectives

Il est envisagé de procéder à une fusion de la Société Rosclodan SA, qui détient 8,2% du capital de la société dans les comptes de Gévelot SA. Un Commissaire à la fusion a été nommé par le Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre le 8 mars dernier. Cette fusion devrait être opérationnelle en juin prochain après approbation par les Organes de décision compétents des deux entités.

"Le contexte économique mondial impacté par les risques géopolitiques et inflationnistes de ces derniers mois reste préoccupant", indique le management de Gévelot qui poursuit : "Cependant notre structure financière solide et les effets de la poursuite d'une stratégie de développement commercial et de maîtrise de l'ensemble de nos coûts devraient permettre, après une année de consolidation à venir, de poursuivre l'amélioration de notre rentabilité".