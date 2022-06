Gévelot : Mario Martignoni détient 50,42% du capital et des DDV

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 15 juin, Gévelot a été informée par M. Mario Martignoni que, dans le cadre de sa détention directe et indirecte par l'intermédiaire de la Société Sopofam qu'il contrôle, il a franchi, le 14 juin, à la hausse le seuil de 50% des droits de vote en Assemblée Générale Ordinaire de la Société. Mario Martignoni détient désormais directement et indirectement 387.990 actions Gévelot représentant autant de droits de vote en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, soit 50,42% du capital et des droits de vote.

Ce franchissement de seuil a fait l'objet d'une décision de dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique obligatoire visant les actions de la société, et d'une déclaration de franchissements de seuils auprès de l'AMF.