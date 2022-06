Gévelot : le dividende passe à 3 euros par action

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Gévelot s'est tenue le 15 juin. Elle a approuvé les Comptes annuels, ainsi que les Comptes consolidés de l'exercice 2021. Les Résolutions Ordinaires et Extraordinaires proposées par le Conseil d'Administration ont toutes été adoptées.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2021 constitué essentiellement du Secteur Pompes, l'autre secteur concernant l'activité immobilière de la Holding, s'élève à 101,3 millions d'euros (89,5 ME en 2020, en progression de 13,1%). A taux de change constants, l'augmentation est de 12,9%. Le résultat net revenant à Gévelot, Entreprise consolidante, pour l'exercice 2021 s'élève à 7,2 ME bénéficiaire contre un bénéfice de 1 ME en 2020. La société-mère Gévelot dégage un bénéfice net de 1,8 ME (1,4 ME en 2020).

Il a été décidé la mise en paiement d'un dividende fixé à 3 euros par action à compter du 20 juin 2022 (2 euros l'an passé).

Prudence sur les perspectives

"Les récents événements géopolitiques en Europe de l'Est nous conduisent à la plus grande prudence sur nos perspectives d'activités même si nos positionnements sur cette zone sont modestes et si l'activité du Groupe au premier semestre reste néanmoins satisfaisante", a indiqué le management aux actionnaires avant de conclure : "Les incidences internationales globales devraient être cependant plus pénalisantes en termes économiques et commerciaux sur le reste de l'année 2022 et sur les années suivantes. Notre Groupe qui a su s'adapter à des contextes internationaux compliqués saura à nouveau prouver sa capacité de résilience et d'adaptation face aux situations difficiles".