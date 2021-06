Gévelot : le dividende grimpe à 2 euros

Gévelot : le dividende grimpe à 2 euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire de Gévelot, réunie le 17 juin, a approuvé les comptes annuels, ainsi que les comptes consolidés de l'exercice 2020. Les résolutions proposées par le Conseil d'administration ont toutes été adoptées.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2020 constitué essentiellement du secteur Pompes, l'autre secteur concernant l'activité immobilière de la Holding, s'élève à 89,5 ME (103,7 ME en 2019), en repli de 13,7%. A périmètre et taux de change constants, la baisse est de 13,5%. Le résultat net revenant à Gévelot, entreprise consolidante, pour l'exercice 2020 s'élève à 1 ME bénéficiaire contre un bénéfice de 8,6 ME en 2019. La société-mère Gévelot dégage un bénéfice net de 1,4 ME (3,1 ME également bénéficiaire en 2019).

Il a été décidé la mise en paiement d'un dividende fixé à 2 euros par action à compter du 24 juin 2021 (1,60 euro l'an passé).

Dans un contexte particulier de poursuite des crises sanitaires et économiques liées aux incidences du coronavirus Covid-19, les perspectives de moyen et long terme du Groupe restent néanmoins incertaines. Le résultat 2021, hors effet d'éléments exceptionnels non connus à ce jour, pourrait être néanmoins en amélioration.