Gévelot diminue légèrement le dividende

Gévelot diminue légèrement le dividende









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Assemblée générale ordinaire de Gévelot, réunie le 11 juin, a approuvé les Comptes annuels de la société, ainsi que les Comptes consolidés de l'exercice 2019. Les résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont toutes été adoptées.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2019 constitué essentiellement du Secteur Pompes, l'autre secteur concernant l'activité immobilière de la Holding, s'élève à 103,7 millions d'euros (94,2 ME en 2018), en progression de 10,1%. A périmètre et taux de change constants, la progression est de 6,8%. Le résultat net revenant à Gévelot, Entreprise consolidante, pour l'exercice 2019 s'élève à +8,6 ME(+6 ME en 2018).

La Société-Mère Gévelot dégage un bénéfice net de +3,1 ME (+3,2 ME également en 2018).

Il a été décidé la mise en paiement d'un dividende fixé à 1,6 euro par action à compter du 19 juin (1,8 euro l'an passé).