Gévelot devrait être bénéficiaire en 2023

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Gévelot s'élève à 76,5 millions d'euros, affichant une croissance de 21,1% par rapport à la même période en 2022.

A taux de change constants, cette progression est de 23,5%.

Le résultat opérationnel courant consolidé du groupe est positif de 7,8 ME, (4,4 ME à fin juin 2022), principalement grâce à l'effet volume et à une bonne maîtrise des frais fixes. Il intègre, comme l'année passée, 2,7 ME de redevances sur un contrat de licence dont l'échéance finale viendra en juin 2024.

Le résultat opérationnel affiche une amélioration notable, passant de 4,6 ME à 7,6 ME à la fin du 1er semestre 2023.

Le résultat financier est positif, atteignant 1,7 ME (-1,4 ME au 1er semestre 2022). Cette performance s'explique principalement par la hausse des taux d'intérêt qui rémunèrent favorablement la Trésorerie excédentaire de Gévelot, tandis que la stabilité de l'euro par rapport au dollar et d'autres devises limite les fluctuations des différents taux de change, le 1er semestre 2022 étant par ailleurs impacté par une dépréciation sur les placements obligataires.

Le résultat net (Part du Groupe) est bénéficiaire de 7,2 ME au 1er semestre 2023 (+1,7 ME au 1er semestre 2022).

Prévisions pour l'exercice

Le chiffre d'affaires de Gévelot SA, composé de produits locatifs et de prestations de service, devrait rester stable. En revanche, le chiffre d'affaires consolidé devrait enregistrer une croissance par rapport à l'exercice 2022.

Hors éléments exceptionnels non connus à ce jour, le résultat net consolidé pour 2023 devrait être bénéficiaire. "Le niveau actuel des taux d'intérêts permet de mieux rémunérer notre trésorerie excédentaire, ce qui stabilisera le résultat financier du groupe", indique le management.

Par ailleurs, Gévelot est toujours en réflexion pour davantage développer l'activité du groupe.

Annulation d'actions

Gévelot rappelle que l'Assemblée générale extraordinaire du 15 juin a pris la décision d'annuler 5.230 actions auto-détenues à cette date. Après cette opération, le capital se composait de 754.380 actions, chacune d'une valeur de 35 euros, totalisant 26.403.300 euros. Ensuite, lors de la réunion du Conseil d'Administration du 19 juin, 2.306 actions auto-détenues par Gévelot dans le cadre du programme de rachat d'actions ont été annulées. Après cette opération, le nouveau capital est désormais composé de 752.074 actions, d'une valeur nominale de 35 euros chacune, pour un total de 26.322.590 euros.

En Bourse, l'action Gévelot se tient actuellement sur un cours de 190 euros.