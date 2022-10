Gévelot : bonne résistance au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Gévelot au 1er semestre 2022 du Groupe Gévelot s'élève à 63,1 millions d'euros, en progression de 33% par rapport à la même période en 2021. A taux de change constants, la progression est de +28%.

Le résultat opérationnel courant consolidé du Groupe s'établit positif à 4,4 ME (0,7 ME à fin juin 2021). La croissance de l'activité explique cette performance, bien que toujours sensiblement impactée par les hausses de coûts de matières.

Le résultat opérationnel s'établit positif à 4,6 ME (1,8 ME à fin juin 2021). Ce dernier avait été impacté positivement en 2021 par 1,1 ME de plus-value immobilière.

Le résultat net du 1er semestre 2022 (Part du Groupe) est bénéficiaire de +1,7 ME (+1,5 ME au 1er semestre 2021).

Réduction de capital

Le Conseil d'Administration a décidé d'annuler les 9.890 actions auto détenues. Après cette opération, le nouveau capital sera composé de 759.610 actions de 35 euros chacune et s'élèvera à 26.586.350 euros.

Prévisions 2022

A périmètre identique, l'activité du Secteur Pompes devrait être en croissance notable, dans tous ses secteurs et notamment sur la zone Amérique en Oil & Gas.

Pour l'ensemble du Groupe, le chiffre d'affaires de Gévelot SA, constitué de produits locatifs et de prestations de service, serait stable. Le chiffre d'affaires consolidé devrait être en croissance notable par rapport à celui de l'exercice 2021.

Le résultat net consolidé 2022 devrait être bénéficiaire.

Gévelot prévoit un premier investissement immobilier tertiaire (à hauteur de 6,3 ME hors droits) en région parisienne en vue de rendements locatifs. L'opération devrait être conclue dans les semaines à venir.

Gévelot compte poursuivre ses développements à l'international.