Gévelot affecté par la crise sanitaire

Gévelot affecté par la crise sanitaire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La première moitié de l'année a été fortement marquée par la pandémie mondiale de Covid-19 qui a eu un impact majeur sur notre activité et tous les secteurs de l'économie, déplore Gévelot. Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2020 du groupe s'élève à 42,7 ME, en repli de 14,3% par rapport à la même période en 2019. A périmètre et taux de change constants, le repli est de 17,9%. Il est essentiellement constitué de celui du Secteur Pompes en repli, particulièrement en Europe et au Moyen Orient.

Le résultat opérationnel courant consolidé s'établit négatif à 0,6 ME, contre un résultat positif de 6,3 ME à fin juin 2019. Le résultat opérationnel s'établit négatif à 0,6 ME, contre 6 ME de résultat positif à fin juin 2019. Le résultat financier est négatif de 0,9 ME contre +1 ME au 1er semestre 2019, du fait d'effets de change négatifs et de conditions de rémunération des placements financiers moins favorables sur cette période. Compte tenu des éléments ci-dessus et après impôts, le résultat net du premier semestre 2020 (Part du groupe) est déficitaire de 2,1 ME contre un bénéfice de 6,1 ME au premier semestre 2019.

Le groupe fournit des prévisions détaillées pour l'exercice 2020. Dans le Secteur Pompes, à périmètre identique, l'activité devrait être en net repli, essentiellement dans le secteur de l'Industry et de l'Oil & Gas à l'international.

Le chiffre d'affaires de Gévelot SA, constitué de produits locatifs et de prestations de service, serait stable.

Le chiffre d'affaires consolidé, à périmètre constant, devrait être sous effet Covid-19 en net retrait par rapport à celui de l'exercice 2019. Le résultat net consolidé 2020 devrait être proche de l'équilibre hors éléments exceptionnels non connus à ce jour, résume Gévelot.

La stratégie de croissance du groupe s'est néanmoins poursuivie au Canada dans le domaine de l'Oil & Gas par la finalisation début août 2020 du rachat de certains actifs d'Halliburton Energy Services Inc.connus sous le nom d'Europump Systems Inc.

Cette acquisition d'actifs s'inscrit dans la stratégie d'investissement de PCM dans l'Artificial Lift et dans la croissance du marché canadien.

Enfin, afin de renforcer l'offre locative de Gévelot SA, des réflexions concernant d'éventuels investissements tertiaires se poursuivent dans un contexte de marché immobilier très incertain.