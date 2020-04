Gévelot : 8,6 ME de bénéfices consolidés en 2019

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2019 de Gévelot est constitué essentiellement du Secteur Pompes. L'autre secteur concerne l'activité immobilière de la Holding. Il s'élève au global à 103,7 millions d'euros (94,2 ME en 2018), en progression de +10,1%.

A périmètre et taux de change constants, la progression est de +6,8%. Le nouveau périmètre intègre l'activité des Sociétés canadiennes Cougar acquises en septembre 2019.

Le résultat opérationnel est positif de 8,4 ME (7,3 ME en 2018). Le résultat net consolidé 2019 des activités s'établit bénéficiaire à 8,9 ME (6,2 ME positif en 2018).

Au final, le résultat net revenant à Gévelot, entreprise consolidante, pour l'exercice 2019 s'élève à 8,6 ME bénéficiaire (6 ME en 2018).

La marge brute d'autofinancement est de 13,9 ME (9,2 ME en 2018). La hausse est liée d'une part à la croissance du résultat et d'autre part aux effets de la première application de la Norme IFRS 16 (contrats de location).

La structure financière nette consolidée s'établit à 148,3 ME (164 ME en 2018), en baisse de -15,7 ME, du fait principalement du rachat des sociétés canadiennes et de la réorganisation de ce pôle local d'activité soit 1,7 ME ainsi que des effets de la première application de la norme IFRS 16 sur les contrats de location pour 1,9 ME.

Il est précisé, concernant Gévelot SA, Holding du Groupe, que le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 est constitué de loyers et prestations. Il s'élève à 0,8 ME (0,6 ME en 2018). Le bénéfice net social de Gévelot SA s'établit en 2019 à 3,14 ME (3,214 ME positif en 2018).

Baisse du dividende

Il sera proposé à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui se réunira à huis clos le jeudi 11 juin 2020, la distribution d'un dividende en baisse, soit à 1,60 euro par action (1,80 euro l'an passé).

De forts effets négatifs sont attendus de la crise sanitaire du Covid-19 sur le plan économique pour l'activité et la rentabilité de notre Groupe. Cette situation sera aggravée de plus, par la chute récente du prix du baril qui affectera nos marchés Oil & Gas. Les autres marchés Industry et Food devraient être également en repli.