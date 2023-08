Getty Images se fait massacrer à Wall Street

(Boursier.com) — Getty Images plonge de 19% en pré-séance à Wall Street sous les 4$. Le titre sombre après les comptes du deuxième trimestre fiscal, publiés hier soir. Sur la période, les revenus ont reculé de 3,3% à 225,7 millions de dollars, avec une baisse de 2% hors effets de change. Les revenus créatifs ont décliné de 3,7% à 141,3 millions. Les revenus éditoriaux ont régressé de 3,2% à 80,3 millions. Les revenus annuels d'abonnements atteignent désormais 51,8% du total contre 48,2% un an avant. La perte nette trimestrielle ressort à 4,3 millions de dollars, alors que le groupe avait enregistré un bénéfice de 38,7 millions un an plus tôt, à la même époque. L'Ebitda ajusté a reculé de 10,3% à 66,5 millions de dollars. Après ce trimestre marqué donc par une perte inattendue, le groupe américain, qui fournit des photos, illustrations et vidéos, réduit sa guidance annuelle de revenus. Pour le trimestre écoulé, la grève à Hollywood et les coûts de litiges ont pesé sur les résultats. La perte par action est ressortie à 1 cent, contre +4 cents de consensus.