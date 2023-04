Getty Images s'envole à Wall Street, dopé par un activiste

(Boursier.com) — Getty Images bondit de 6% pour débuter sa journée à Wall Street, à 6,9$. Un investisseur activiste en appelle en effet à une opération stratégique, estimant que le groupe devrait trouver un repreneur pour créer de la valeur. Trillium Capital a ainsi publié une lettre ouverte adressée au conseil d'administration de Getty. "Nous estimons que le Conseil d'administration de Getty n'a pas agi sur des opportunités évidentes d'augmenter la valeur actionnariale. Le cours de l'action Getty a considérablement baissé depuis son introduction en bourse. Nous avons essayé de communiquer avec le Conseil mais n'avons pas reçu de réponse. Nous n'avons plus d'autre choix que de les exhorter publiquement à prendre des mesures pour accroître la valeur actionnariale. Nous croyons que le conseil a une obligation fiduciaire envers ses actionnaires d'agir immédiatement pour améliorer la valeur actionnariale", lance Trillium, qui juge que le titre devrait coter plus de 12$.

"Nous pensons que le conseil d'administration peut saisir plusieurs opportunités pour débloquer une valeur d'entreprise supplémentaire substantielle en poursuivant les actions décrites dans notre lettre", ajoute l'investisseur activiste, qui constate qu'après son introduction en bourse, Getty s'échangeait à près de 40 dollars par action et, plus récemment, à environ 7 dollars par action. "Nous croyons fermement qu'en utilisant le modèle de valeur d'entreprise, la valeur de Getty devrait être supérieure d'environ 1,1 milliard de dollars au niveau auquel elle se négocie actuellement et que le cours de son action devrait se négocier environ 100% plus haut qu'il ne se négocie actuellement". La cession de Getty serait attrayante pour un acheteur stratégique et augmenterait probablement considérablement la valeur actionnariale de Getty, insiste Trillium Capital.

"Les acteurs du secteur auraient probablement un grand intérêt à acquérir Getty avec une prime substantielle par rapport au cours actuel en raison de la profondeur de son portefeuille d'images et de vidéos et de ses revenus récurrents. Nous pensons qu'un acheteur stratégique paierait probablement beaucoup plus que 12 fois l'Ebitda pour Getty en raison de la possibilité de réduire les coûts administratifs, de mettre en oeuvre une technologie plus avancée et d'augmenter les revenus à un rythme plus rapide", indique encore Trillium.