Getlink : vivement le mois de mai

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Getlink campe sur les 13 euros ce vendredi, alors que la SocGen a rehaussé à 'conserver' son opinion sur le dossier avec une cible relevée de 11,4 à 14,6 euros. L'opérateur du tunnel sous la Manche a publié au titre de l'exercice 2020 un Ebitda consolidé de 328 ME, contre 557 ME à taux de change constant l'année précédente. En raison de la crise sanitaire, l'entreprise n'a pas souhaité communiquer de perspectives pour 2021... Le groupe a toutefois annoncé le versement d'un dividende de 5 centimes d'euros par action, afin de rassurer les investisseurs sur sa situation financière. "Nous reprendrons une distribution plus large du dividende dès que les conditions sanitaires seront derrière nous", a expliqué le président Jacques Gounon.

L'entreprise explique travailler avec le gouvernement britannique afin de mettre en place des mesures qui permettront le retour à la normale du trafic à partir du mois de mai...