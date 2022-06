Getlink : une offre en pleine croissance

(Boursier.com) — Getlink communique ce jour sur une "pleine croissance" du service de fret non accompagné. Lancé en septembre dernier ce service de fret non accompagné, qui permet aux clients transporteurs souhaitant faire passer des remorques non accompagnées de part et d'autre de la Manche, a connu une montée en puissance constante puis une accélération notable depuis le mois de mars, pour dépasser le seuil des 1.000 remorques transportées. Ce service, qui s'inscrit dans la stratégie de diversification du groupe, vient compléter une offre de solutions logistiques durables à destination des transporteurs et chargeurs. En effet, la traversée des remorques, effectuée par les équipes d'Eurotunnel Le Shuttle Freight au départ des terminaux du Groupe ouverts 24/24h à Calais et Folkestone, est 40 fois moins émissive en CO2 que les ferries. Enfin, cette offre bénéficie de nombreux avantages compétitifs "tels que la rapidité, la simplicité ou la flexibilité" et s'appuie sur l'expertise douanière unique du groupe pour le passage de la frontière, notamment via l'Eurotunnel Border Pass.